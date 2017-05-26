Аннексированный Крым и Мурманская область соседней России будут создавать условия для развития двустороннего туристического потока. Об этом заявил подконтрольный Кремлю первый замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр в рамках Дней Крыма в Мурманской области.

«Мурманчанам Крым готов предложить отдых, оздоровление и лечение не только в летний туристический сезон, но и в осенне-весенний период. В частности, наши здравницы заинтересованы принимать сотрудников промышленных предприятий Мурманской области, предлагая им программы оздоровления с широким спектром медицинских услуг и лечебных методик. В свою очередь, представители Мурманской области выразили готовность организовывать для крымчан зимние: горнолыжные и охотничьи туры, экологические, а также круизные туры на Северный полюс», – отметил чиновник.

В прошлом году аннексированный Крым, по данным подконтрольного Кремлю Минкурортов Крыма, посетило 5,5 миллионов туристов, что якобы значительно превысило показатели 2015 года.

По данным экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в общей сложности в 2015-2016 годах аннексированный Крым принял 1,5 млн и 1,6 млн туристов соответственно.