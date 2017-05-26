Трамп назвал Северную Корею «большой проблемой» и пообещал ее решить

Президент США Дональд Трамп называет Северную Корею, которая недавно осуществила ряд ракетных запусков, «большой проблемой» на зарубежной повестке дня Соединенных Штатов.

Трамп сказал об этом после встречи с японским премьером Синдзо Абэ перед началом саммита «Группы семи» на итальянском острове Сицилии.

«Этот вопрос в значительной степени находится в центре нашего внимания. Это большая проблема, это мировая проблема, и она будет решена. В какой-то момент будет решена. Можете поспорить на это», – сказал Трамп.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания призвали Совет безопасности усилить и, возможно, увеличить санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ряд испытаний баллистических ракет этого года, последнее из которых было совершено 21 мая.

Ядерная программа и баллистические испытания для КНДР запрещены Советом безопасности ООН, но страна продолжает испытания и развитие своей ядерной и ракетной программы.