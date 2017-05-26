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Трамп назвал Северную Корею «большой проблемой» и пообещал ее решить

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп называет Северную Корею, которая недавно осуществила ряд ракетных запусков, «большой проблемой» на зарубежной повестке дня Соединенных Штатов.

Трамп сказал об этом после встречи с японским премьером Синдзо Абэ перед началом саммита «Группы семи» на итальянском острове Сицилии.

«Этот вопрос в значительной степени находится в центре нашего внимания. Это большая проблема, это мировая проблема, и она будет решена. В какой-то момент будет решена. Можете поспорить на это», – сказал Трамп.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания призвали Совет безопасности усилить и, возможно, увеличить санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ряд испытаний баллистических ракет этого года, последнее из которых было совершено 21 мая.

Ядерная программа и баллистические испытания для КНДР запрещены Советом безопасности ООН, но страна продолжает испытания и развитие своей ядерной и ракетной программы.

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