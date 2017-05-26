Россияне заявляют об увеличении турпотока в Крым с материковой Украины

Начальник пограничного управления ФСБ в Крыму Юрий Звирык заявил российским журналистам о росте пассажиропотока с территории материковой Украины на аннексированный полуостров.

«Сейчас рано говорить о цифрах, потому что высокий курортный сезон еще не начался, но то, что увеличение идет, однозначно. Я думаю, что украинцы поняли, что Крым в первую очередь – это территория отдыха», – сказал Звирык.

Погранслужба Украины эту информацию пока не комментировала.

Пресс-служба погрануправления ФСБ России в Крыму сообщала, что в период майских праздников пассажиропоток со стороны материковой Украины в Крым вырос за счет желающих отдохнуть, а российские пограничники задействовали дополнительные резервы для бесперебойной работы пунктов пропуска.

При этом, по информации Госпогранслужбы Украины, на 1 мая увеличения потока пассажиров и транспорта в Крым через контрольный пункт «Чонгар» на админгранице с аннексированным полуостровом не зафиксировано. Накануне на админгранице было отмечено скопление транспортных средств и очереди пешеходов.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».