Отмена закона об экономической свободной зоне «Крым» не принесет никаких убытков ни крымскому, ни украинскому бизнесу. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов, комментируя рекомендации Верховной Рады Украины заменить закон о СЭЗ «Крым» законом «О временной оккупации Россией территории Украины».

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«Основной смысл этого закона сводился к тому, что нужно было на тот момент, это был 2014 год, как-то реагировать на проблемы украинского бизнеса, который остался в Крыму. Вот и был принят такой утопичный закон о том, как вести бизнес на оккупированной территории, каким образом регистрироваться, каким образом платить налоги», – считает Стародубов.

По словам эксперта, закон имел смысл до того, как были разорваны все торговые отношения между аннексированным Крымом и материковой Украиной.

«После полного установления там российского правового поля этот закон полностью потерял какое-либо значение...Данный закон на сегодняшний день скорее вредит как крымчанам в Крыму, так и тем, кто переселился и ведет бизнес здесь, поэтому логично было бы его отменить», – сказал Стародубов.

Верховная Рада Украины рекомендует отменить свободную экономическую зону «Крым» и принять закон «О временной оккупации Россией территории Украины». Рекомендации также предусматривают необходимость активизировать законотворческий процесс, направленный на реализацию стратегического курса Украины на приобретение членства в НАТО и ЕС, обеспечить активную работу национальных делегаций Украины в парламентских ассамблеях НАТО, ОБСЕ и СЕ в контексте защиты национальных интересов Украины.

Закон Украины о свободной экономической зоне на временно оккупированной территории Крыма вступил в силу в сентябре 2014 года. Закон разрешил мультивалютный режим на полуострове, по которому оплачивать покупки товаров и услуг можно в гривне и другой валюте, включая российские рубли.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».