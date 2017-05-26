Усиление российских войск в Крыму угрожает черноморским странам НАТО – эксперт

Усиление российской группировки войск в аннексированном Крыму будет угрожать Украине и странам НАТО в Черном море. Об этом 26 мая в комментарии Крым.Реалии заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Эта группировка непосредственно угрожает Украине. В первую очередь, Крым служит для создания запретительных зон в воздушном и морском пространстве Черного моря. Сейчас Россия практически контролирует Черное море своими средствами вооружения. Они могут препятствовать выходу украинских кораблей из военно-морских баз. При желании Россия может препятствовать военно-морской деятельности любой страны, которая захочет зайти в Черное море. В том числе деятельности стран НАТО Болгарии и Румынии», – отметил Михаил Самусь.

24 мая заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российская Государственная программа вооружения до 2025 года «предусматривает развитие группировки войск в Крыму, а также развитие флота на Дальнем Востоке и в Арктике».

Раньше министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что основная цель российской госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы – «сбалансированное развитие системы вооружения Вооруженных сил России».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».