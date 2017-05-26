Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины в четверг, 25 мая, не пропустили на КПВВ «Каланчак» автомобиль «Porshe Cayenne» из Севастополя на материковую Украину. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского госпогранведомства.

«24-летний гражданин Украины, на автомобиле «Porshe Cayenne» 2012 года выпуска направлялся из Севастополя в Киев. Во время проверки документов пограничники установили, что доверенность на право управления транспортным средством, возможно, поддельная, ведь, в соответствии с базой данных, владелец автомобиля на момент выдачи доверенности находился за пределами материковой части Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что автомобиль и водителя передали сотрудникам Каланчацкого отделения Национальной полиции для проведения дальнейших оперативно-следственных действий. В его действиях усматривают признаки преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов).

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».