Верховная Рада Украины на следующем заседании, 6 июня, будет выбирать уполномоченного парламента по правам человека, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

«Этот день будет в значительной степени посвящен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность: полное рассмотрение, потом голосование. Согласно действующему законодательству, голосование будет бюллетенями, тайное. Поэтому это потребует времени», – сказал спикер на заседании 26 мая.

Он отметил, что 6 июня – последний день, когда Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена.

При этом Парубий объяснил, что если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов в первом туре, в отношении двух кандидатур, набравших наибольшее количество голосов, состоится еще одно голосование.

«Эта процедура, очевидно, займет много времени. Думаю, будет правильно, если мы отведем на это день. В промежутке, когда счетная комиссия будет считать голоса, мы будем предлагать в повестку дня определенные законопроекты», – сказал он.

По словам спикера, поскольку понедельник 5 июня – выходной день, согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента состоится в 9:00 6 июня, а пленарное заседание начнется в 11:00 того же дня.

28 апреля истек срок пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Правозащитники отмечают, что они до сих пор ничего не знают о потенциальных кандидатах на эту должность, и призывают выбирать омбудсмена на открытом конкурсе.

Сегодня на должность омбудсмена предложено три кандидатуры: народный депутат Людмила Денисова (фракция «Народный фронт»), народный депутат Сергей Алексеев (фракция «БПП») и адвокат Андрей Мамалыга.

Председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил, что в случае неизбрания омбудсмена до 7 июня должен быть объявлен новый конкурс кандидатов на эту должность.