Порошенко: российская аннексия Крыма – вызов для всего Черноморского региона

Аннексия Россией Крыма и агрессия на Донбассе являются вызовом для всего Черноморского региона и глобальной безопасности, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 мая во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

«Три года назад агрессор Россия подорвала все устои как мирового, так и регионального порядка, развязав незаконную циничную аннексию Крыма и агрессию против мирной Украины на востоке нашей страны. Такая политика Кремля является вызовом. Вызовом не только суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, это вызов глобальной безопасности, вызов Турции, вызов для всех черноморских стран», – подчеркнул Порошенко.

Он также выразил благодарность Турции «за твердую и незыблемую позицию поддержки».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».