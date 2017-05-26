Украинская делегация призвала руководство и различные институты ОБСЕ наблюдать за ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, документировать нарушения и реагировать на них. Об этом шла речь в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука на заседании Постоянного совета ОБСЕ, прошедшем 25 мая.

«Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, незаконно оккупированном Россией, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Мы осуждаем целенаправленные и упорные репрессии со стороны оккупационных властей против тех, кто выступает против незаконной оккупации полуострова», – сказано в обращении.

Украинский дипломат напомнил о преследовании активистов и журналистов в Крыму, о похищениях людей, в частности, Эрвина Ибрагимова, о препятствовании со стороны российских властей крымским татарам отмечать годовщину депортации 1944 года на полуострове.

«Мы вновь настоятельно призываем Российскую Федерацию как оккупирующую державу взять на себя ответственность за прекращение всех нарушений прав человека на полуострове и предоставить свободный и безусловный доступ для постоянного международного мониторинга в Крыму», – подчеркнул дипломат.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».