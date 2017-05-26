Симферопольские чиновники примут участие в спортивном фестивале «Готов к труду и обороне»

Симферопольских чиновников приглашают принять участие в фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом 26 мая в комментарии Крым.Реалии рассказали организаторы мероприятия.

«На второй этап фестиваля зарегистрировались 51 человек. Если на первый этап приглашали команды, то сейчас все, кто участвовал в предыдущем этапе, смогут принять участие в мероприятии. Испытания будут сложнее, из-за этого зарегистрировалось меньше людей», – отметили организаторы.

По их словам, победители первого этапа получили памятный кубок и грамоту от подконтрольной Кремлю администрации Симферополя, в то же время победители второго этапа получат памятный значок ГТО.

«По окончанию второго этапа, все результаты участников будут суммироваться. После этого их отправят в Казань для обработки и назначения знака отличия ГТО», – добавили организаторы.

Раньше в подконтрольном Кремлю министерстве спорта Крыма заявляли об игнорировании крымчанами зимнего физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В ведомстве плохую явку связывали с низкой информированностью населения российскими властями полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».