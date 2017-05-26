В Крым зовут выступать «Ленинград», а с ними Сукачева, Билана и Scooter – афиша ZBfest

Группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one и Scooter заявлены участниками фестиваля ZBfest в Крыму, организатором которого выступает предприятие «Золотая Балка».

При этом точную дату проведения фестиваля организаторы на сайте не указывают, говоря, что мероприятие намечено на август. Фестиваль приурочен к Дню шампанского (4 августа), в прошлом году ZBfest прошел 6 августа.

При этом свое участие в фестивале из названных исполнителей в афише на личном сайте подтвердила только группа «Ленинград».

Ряду российских артистов уже запрещен въезд на территорию Украины из-за их выступлений в аннексированном Россией Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».