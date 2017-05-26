Радио Крым.Реалии: Трамп знакомится с НАТО

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают выступление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО. Как прошла встреча лидеров стран-участниц НАТО в Брюсселе? Какую политику президент США Дональд Трамп будет выстраивать по отношению к НАТО? Как Североатлантический альянс поддерживает Украину, и способствует ли он деоккупации Крыма?

Гость эфира – председатель общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж. Ведущий – Виталий Портников.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.