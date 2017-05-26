Крупнейший российский банк «Сбербанк» из-за действующих против него санкций ЕС и США не планирует начинать работу в Крыму после продажи украинского бизнеса, об этом сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции после собрания акционеров.

«Крым и работа на Украине между собой слабо связаны. Это не вопрос моего желания или нежелания. Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас», – сказал Греф.

Он отметил, что банк делал анализ последствий, которые наступят для него и для экономики страны в случае принятия решения о работе в Крыму.

Что касается продажи украинской «дочки», Греф отметил, что «они находятся в начале переговоров с регулятором».

Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины применил от 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, работающих в Украине. Согласно решению, санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк».

Причиной введения санкций стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать «документы», выданные неподконтрольными Украине органами на оккупированных частях Донбасса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».