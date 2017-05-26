В Севастополе анонсируют митинг против проекта генплана города

В субботу, 27 мая, в Севастополе пройдет митинг протеста против российского проекта генерального плана города. Об этом Крым.Реалии сообщили представители инициативных групп, организующих митинг.

По их словам, начало действия запланировано на 11:00 по местному времени на площади возле бывшего Дворца культуры рыбаков (улица Корчагина, 1, Камышовая бухта) и будет продолжаться до 15:00. Митинг согласован с российским правительством Севастополя.

Инициативные группы также распространили в микрорайонах частного сектора города листовки соответствующего содержания, в которых, в частности, говорится, что организаторы митинга намерены собрать 100 тысяч подписей жителей Севастополя под петицией к президенту России Владимиру Путину против проекта генплана города.

Со своей стороны, местное издание «Новый Севастополь» со ссылкой на свои источники сообщает, что организаторы митинга предложат участникам акции протеста «отклонить проект генплана как антинародный, распустить Законодательное собрание города, в котором доминирует группа Алексея Чалого, и в сентябре выбрать губернатором севастопольца».

Накануне митинга против российского проекта генплана Севастополя подконтрольный Кремлю глава города Дмитрий Овсянников обратился к жителям города и сказал: «Без согласия жителей генплан не будет принят! При этом, в очередной раз хочу заверить: законно обретенные права собственности на землю и жилье при любых обстоятельствах остаются неприкосновенными».

Как сообщали Крым.Реалии, 12 мая на общественных слушаниях в Севастополе тысячи граждан протестовали против российского проекта генплана города, который переводит земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».