Риелтор: украинцы больше не продают недвижимость в Севастополе

Директор севастопольского агентства недвижимости Наталья Массальская сообщает, что рынок практически полностью лишился украинских продавцов. И если последние три года значительную часть квартир продавали жители города, которые решили перебраться на материковую часть Украины, а также украинцы, которые владели домами и квартирами в качестве летней резиденции, то сегодня таких клиентов осталось мало, сообщает «РИА Крым».

«Кто хотел выехать из Севастополя, уже сделал это – прошло три года после вхождения Крыма в состав России. Остались еще клиенты, которые покупали здесь квартиры до референдума для летнего отдыха, но их не так и много», – говорит риелтор.

По словам Массальской, украинцы продают недвижимость в Крыму и Севастополе из-за сложностей проезда.

«Дорога стала трудной. Прохождение границы: документы, пешие переходы. Все это очень неудобно, особенно для маленьких детей. Кроме того, жителей Украины очень радуют цены на жилье в Севастополе», – поясняет эксперт.

Основной продавец на вторичном рынке недвижимости сегодня – собственники, которые планируют улучшить свои жилищные условия, или же переезжают в соседнюю Россию. При этом спрос на жилье в Севастополе стабильно высокий, что сказывается на росте цены квадратного метра в 1-1,5% с начала года. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Севастополя более 67 тыс рублей (около 1100 долларов), говорят специалисты.

Согласно исследованию российского сайта domofond.ru, средняя цена на однокомнатную квартиру в Симферополе составляет 2,4 млн рублей (38 тысяч долларов), в Севастополе – 3,1 млн рублей (50 тысяч долларов), Ялте – 4,9 млн рублей (78 тысяч долларов).

Сайт также приводит динамику цен с июня 2014 по октябрь 2016 года: подъем цен в 2014 и резкий спад в середине 2015 года, который держится и по сегодняшний день.

Украина не признает документы, выданные на территории аннексированного Крыма, поэтому украинские риелторы советуют гражданам проводить сделки по продаже недвижимости на материковой части Украины.