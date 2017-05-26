В Крыму завершили следствие в отношении активиста Адилова – адвокат

В российском управлении Следственного комитета Киевского района Симферополя завершены следственные действия в отношении активиста Биляла Адилова, ему вменяют применение насилия или угрозы в отношении представителя власти. Об этом в комментарии Крым.Реалии 26 мая рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Следственные действия в отношении Адилова закончены и, в соответствии с 217 статьей уголовно-процессуального кодекса, нас ознакомили с материалами уголовного дела. Оно состоит из двух томов, где имеются показания потерпевших, свидетелей, две экспертизы и другие протоколы следственных действий», – рассказал адвокат.

Далее, согласно процедуре, следователь должен подготовить обвинительное заключение и направить его в прокуратуру. Материалы, по согласованию с прокуратурой, будут направлены в суд, пояснил Семедляев.

29 марта возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Биляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя постановил отпустить активиста Биляла Адилова, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста было отклонено. На данный момент Билял Адилов находится под подпиской о невыезде.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».