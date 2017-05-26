Кремль: встреча Путина и Макрона является возможностью «познакомиться»

В Кремле заявляют, что встреча президентов России и Франции возле Парижа на следующей неделе будет «возможностью поговорить и почувствовать друг друга». Владимир Путин и Эммануэль Макрон должны встретиться 29 мая во Версальском дворце на открытии выставки, посвященной 300-летию со дня визита во Францию российского царя Петра I.

«Главной вещью для президентов является познакомиться друг с другом», – отметил 26 мая главный советник Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, президенты должны обсудить вопрос о терроризме, ситуации в Украине и Сирии.

Путин и Макрон на прошлой неделе обсудили эти вопросы в телефонном разговоре.

После первого тура выборов во Франции Макрон обвинял Россию во вмешательстве в его кампанию через кибернападения и отказывался предоставить аккредитацию российским медиа RT и Sputnik, обвинив их в публикации фейковых новостей.

Москва отвергла обвинения во вмешательстве в выборы, как ранее уже делала с похожими обвинениями со стороны Берлина и Вашингтона.

Незадолго до выборов, 24 марта, российский лидер принимал в Кремле соперницу Макрона Марин Ле Пен, которая призывала к снятию санкций ЕС из России, введенных в ответ на аннексию Крыма.