Ветеринарная служба Крыма прибыла на ферму Зубкова для уничтожения его свиней

Представители подконтрольного Кремлю Госкомитета ветеринарии Крыма вместе с его главой Валерием Ивановым 26 мая приехали на ферму владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олега Зубкова, чтобы уничтожить все поголовье свиней. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал сам Зубков.

«Позавчера было решение суда не препятствовать службам. Сейчас они приехали, ветеринар Иванов (глава Госкомитета ветеринарии Крыма – КР) лично прибыл. Они сейчас зашли в помещение фермы и усыпляют свиней, очевидно, ночью их будут сжигать. Аксенов (назначенный Москвой глава Крыма – КР) вчера подписал указ на уничтожение. Свиньи совершенно здоровые. Мне жаль, что Ялтинский городской суд не дал возможности как-то защитить эту ферму и провести независимые исследования. Животные здоровые, никакой гибели и патологии нет. Давно все карантины прошли. Но Аксенов и Иванов сводят личные счеты со мной и парком львов «Тайган», нанося экономический ущерб», – прокомментировал ситуацию Зубков.

Он добавил, что ферма была одной из подкормок для животных парка львов.

«Ущерб нанесен значительный, пять лет создавалась ферма. Но парк не умрет, я предприму все меры, чтобы найти источники для кормления животных», – отметил бизнесмен.

Российский активист, проживающий в Крыму, Илья Большедворов на своей странице в Фейсбуке опубликовал фото машины-крематория ветеринарной службы, которая в данный момент находится возле фермы Зубкова.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Зубков утверждает, что ульяновское подсобное хозяйство – это основная кормовая база для животных из парка львов «Тайган». По мнению предпринимателя, требования ветеринаров – это очередная попытка давления на его бизнес.