Аваков: из 23 задержанных экс-налоговиков суд арестовал 12

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что из 23 задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков для 12 суды избрали меры пресечения в форме содержания под стражей с возможностью внесения залога от 3 до 150 миллионов гривен, семь подозреваемых – освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

Как сообщил он на своей странице в Фейсбуке, общая сумма залога, определенная судом для 19 задержанных, достигла 443 миллионов 988 тысяч гривен.

По данным министра, общая сумма убытков, которые инкриминируют задержанным, составляет 8 миллиардов 874 миллионов гривен.

По 11 налоговикам, которые не были арестованы судом, прокуратура собирается подать апелляции, написал Аваков.

Утром 24 мая главный военный прокурор и министр внутренних дел Украины заявили о разоблачении сети уклонения от уплаты налогов, основанной налоговиками во время правления экс-президента Виктора Януковича. Как сообщили Анатолий Матиос и Арсен Аваков, были проведены более 450 обысков в 15 областях и задержаны 25 бывших руководителей налоговых органов по делу о нанесении государству ущерба в 97 миллиардов гривен. По словам силовиков, задержанных авиатранспортом доставляли в Киев, где Печерский райсуд должен выбрать им меру пресечения. Производство открыли по статьям «Участие в преступной организации» и «Злоупотребление служебным положением».