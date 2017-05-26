В Киеве представили сборник исторической публицистики «Наш Крым»

В пятницу, 26 мая, в рамках выставки «Рожденные войной» межмузейного проекта «Чумацкий шлях» состоялась презентация сборника исторической публицистики «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В книгу вошли статьи, освещающие малоизвестные факты крымского прошлого, или известные, но «искаженные машиной пропаганды». Материалы охватывают период от становления Крымского ханства до восстановления украинской независимости в 1991 году.

Авторский коллектив – ученые и публицисты. По их словам, они не ставили целью заменить российский исторический миф другим – украинским или крымскотатарским, а стремились показать прошлое полуострова во всей его сложности и многогранности.

Издание, вышедшее тиражом в 1000 экземпляров, представили Сергей Громенко – составитель книги, историк и журналист; Гульнара Бекирова – историк, журналист, член Украинского Пен-клуба и Андрей Иванец – историк, координатор общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа». Книга выпущена благодаря государственному финансированию. Она будет распространена среди библиотек и учебных заведений страны.

Открывая мероприятие, Сергей Громенко подчеркнул: «Миф о Крыме как «об исконно русской земле, которая всегда принадлежала России», стал краеугольным камнем пропагандистской кампании Москвы как перед аннексией полуострова, так и сегодня – для оправдания своих действий. Предлагаемый вашему вниманию сборник украинской исторической публицистики развенчивает тезисы российской пропаганды».

«Нам известны сложности и ситуация на незаконно, но все же временно оккупированном полуострове. Существует надежда, что книга попадет в Крым», – отметили создатели и пожелали крымчанам терпения и стремления к объективным знаниям.

Малый тираж сборника компенсирован открытой возможностью загрузить текст книги онлайн в нескольких доступных форматах на сайте Украинского института национальной памяти. Именно такой путь рекомендовали использовать крымчанам выступающие, чтобы иметь возможность ознакомиться с материалами сборника.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».