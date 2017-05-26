Лидеры G7 договорились о борьбе с терроризмом

Лидеры «Группы семи» (G7) заявляют о договоренности по усилению борьбы с терроризмом и уменьшению разногласий в вопросах торговли. При этом сторонам не удалось преодолеть разногласий с президентом США Дональдом Трампом по изменению климата.

В совместном заявлении лидеров «Группы семи», обнародованном по итогам саммита на Сицилии 26 мая, содержится требование к интернет-провайдерам и социальным медиа принять меры по экстремистскому содержанию в сети.

«G7 призывает коммуникационные сервисы и социальные медиа значительно усилить борьбу по террористическому содержанию», – говорится в заявлении.

Лидеры «Группы семи» также пообещали принять меры по расследованию ситуации с иностранными боевиками, которые воюют в таких зонах конфликта как Сирия.

Саммит проходил через несколько дней после нападения в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и около 60 были ранены.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.