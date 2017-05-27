Президент Египта обещает уничтожить военные базы боевиков

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обещает разрушить любую базу, где тренируют боевиков.

«Египет не будет колебаться по уничтожению террористических лагерей где-угодно, будь то внутри страны или за ее пределами», – заявил ас-Сиси 26 мая в телеобращении. Он добавил, что военные уже разрушили один из таких лагерей.

Деталей относительно этого президент не привел.

Это заявление Абдель Фаттаха ас-Сиси появилась через несколько часов после того, как в Египте во время нападения на автобус с христианами-коптами погибли 28 человек, еще 25 были ранены.

Губернатор провинции Минья Эссам аль-Бедауи сообщил, что вооруженные неизвестные обстреляли христиан 26 мая, когда они ехали в монастырь к югу от Каира.

Сейчас ответственности за нападение никто не взял.

В декабре и апреле в результате трех нападений смертников из экстремистской группировки «Исламское государство» на церкви погибли десятки христиан-коптов.

«Исламское государство» пригрозила осуществить больше нападений на христиан-коптов, которые составляют около 10% 92-миллионного населения Египта.