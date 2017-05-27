В Москве полиция задержала ребенка за публичное чтение стихов

В Москве 10-летнего мальчика 26 мая задержали за публичное чтение стихов и вопреки протесту матери отвезли в полицейский участок, где продолжили удерживать. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на «Медиазону».

По словам отца ребенка Ильи Скавронского, мальчик гулял вместе с матерью, она сидела на лавке, читала книгу, а ребенок рядом декламировал стихи. По его словам, неожиданно к ним подъехал автомобиль с полицией и без объяснения причин ребенка забрали.

«Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу – это борьба с комплексами», – отметил отец.

Он добавил, что в частном разговоре заместитель начальника ОВД пригрозил ему возможным задержанием жены по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Илья Скавронский заявил, что в полиции задержание ребенка пояснили его попрошайничеством.

В отделе информационного реагирования МВД Москвы сообщили RTVi, что мальчика задержали, поскольку он сам подходил «то к одной машине, то к другой».

Очевидец, который согласился на публикацию его фотографий с места задержания, на условиях анонимности рассказал, что рядом с мальчиком на земле стояла термосумка (ее видно на фото в руке ребенка).