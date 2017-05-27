В Симферополе все выходные будут ловить нетрезвых водителей

В Симферополе до 28 мая проводятся профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города со ссылкой на созданное здесь управление российского ГИБДД, в эти дни в городе будут организованы массовые проверки водителей на состояние.



«Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.