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Новости

В Симферополе все выходные будут ловить нетрезвых водителей

Иллюстрационное фото

В Симферополе до 28 мая проводятся профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города со ссылкой на созданное здесь управление российского ГИБДД, в эти дни в городе будут организованы массовые проверки водителей на состояние.

«Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

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