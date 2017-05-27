В Крыму наполнилось Белогорское водохранилище, люди опасаются за дамбу

Белогорское водохранилище, которое обеспечивает водой юго-восточную часть Крыма, полностью наполнено. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте.

Повысить уровень воды в водохранилище до нормы помогли холодная весна и обильные осадки в Крыму. В результате здесь подтоплены даже деревья.



Жители региона обеспокоены состоянием дамбы этого водохранилища, просевшей за длительный период без воды. Как уже писали Крым.Реалии, на плотине видны крупные глубокие щели между бетонными плитами. Ремонт плотины не производится.

В то же время, без воды пока, по-прежнему, остается сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе.



«Белогорское водохранилище наполнилось, но Тайганское водохранилище, откуда мы всегда брали воду – нет, поэтому проблема водоснабжения парка львов «Тайган» остается острой. Пока идут дожди – справляемся, так как не нужно поливать растительность в парке. Сейчас прорабатываем проект подачи воды с Белогорского водохранилища, но это очень дорогостоящее мероприятие из-за довольно значительной удаленности парка от этого водоема», – заявил Крым.Реалии владелец парка львов Олег Зубков.

Белогорское водохранилище наполняется из горного источника Карасу-Баши, который в свою очередь берет свое питание с самого большого плато Крыма – Караби-Яйла.