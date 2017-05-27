В Евпатории претендуют на рекорд России по массовости экскурсии

В Евпатории планируются установить рекорд на самую массовую экскурсию по «Малому Иерусалиму».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, рекорд хотят зафиксировать в рамках форума туристических маршрутов и экскурсионных программ, который пройдет в городе 9 и 10 июня.

В этом году форум будет посвящен развитию этнографического туризма в Крыму и приурочен к 10-летию открытия туристического маршрута «Малый Иерусалим». На этом маршруте пройдут основные мероприятия форума.



«Установление рекорда России станет одним из самых масштабных событий. Планируется, что в нем примут участие около 5 тысяч жителей и гостей Крыма. Экскурсантов разделят на группы. Следовать по маршруту они будут друг за другом на протяжении целого дня. По окончании экскурсии всем участникам выдадут специальные сертификаты», – говорится в сообщении.

На площади возле крепостных ворот «Одун-базар къапусы» развернется выставка «Этнографический квартал», где свои традиции, обычаи, кухню и творчество представят национально-культурные объединения Крыма.

Также в Евпатории наградят победителей конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма» и Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

В программе туристического форума предусмотрены также выставки, мастер-классы, экскурсии, знакомство с многонациональной культурой народов Крыма.