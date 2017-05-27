За сутки на Донбассе обстреливали 61 раз, ранены двое украинских военных – штаб АТО

За сутки 26 мая на Донбассе произошел 61 обстрел, местами с использованием тяжелого артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на штаб украинской военной операции на Донбассе.

На Приморском направлении, по данным штаба, минометы калибра 120 миллиметров применялись возле населенных пунктов Широкино и Чермалык, гранатометы – вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово, а также на оборонных укреплениях сил АТО на подступах к Марьинке и Красногоровке.

На Донецком направлении из минометов (чаще всего калибра 82 миллиметров), гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляны южное и восточное предместья Авдеевки, из 82-мм минометов – опорные пункты вблизи Верхнеторецкого, из 120-мм минометов – Троицкое, из гранатометов и стрелецкого оружия – Пески.

На Луганском направлении режим прекращения огня нарушался вблизи Крымского, применялись минометы разных калибров, вооружение БМП и гранатометы.

По сообщениям штаба, ранены двое военных Вооруженных сил Украины.

Боевики, в свою очередь, обвиняют украинских военных в нарушении режима прекращения огня.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, которое должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекращались, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.