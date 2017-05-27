В Севастополе в российскую «Юнармию» приняли 2,5 тысячи человек – Овсянников

В Севастополе сформированы 57 отрядов «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города со ссылкой на главу города Дмитрия Овсянникова.



«Благодаря поддержке Министерства обороны (России. – КР), мы активно развиваем «Юнармию» в нашем городе. В ее ряды уже вступило более 2,5 тысяч ребят. Сформировано 57 отрядов – и это только начало. «Юнармия» – это основное движение, которое воспитывает в подрастающем поколении патриотизм и гордость за свою страну», – сказал Дмитрий Овсянников.

В свою очередь, руководитель главного штаба патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков поблагодарил Овсянникова за личное участие в поддержке движения.

«Для нас Севастополь является стратегическим субъектом. Несмотря на то, что население города насчитывает чуть больше 400 тысяч человек, активность ваших ребят гораздо выше, чем в некоторых регионах с гораздо большей численностью жителей», – отметил он.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».



В молодежном движении декларируют приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.