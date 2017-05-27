В США умер Збигнев Бжезинский

В США в возрасте 89 лет умер известный политический деятель Збигнев Бжезинский. Об этом сообщает Радио Свобода.



Бжезинский – политолог и социолог, в 1977-1981 годах, в период дипломатического кризиса с Ираном и советского вторжения в Афганистан, был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Бжезинский родился в Варшаве 28 марта 1928 года, а его отец, дипломат Тадеуш Бжезинский, был родом из Золочева Львовской области. Збигнев Бжезинский получил образование в Канаде и США. Он автор ряда исследований в сфере международных отношений и геополитики.

Во время иранского дипломатического кризиса 1979 года, когда в Тегеране были захвачены американские заложники, Бжезинский выступил против переговоров и в поддержку военной операции по освобождению граждан США.



Президент Картер согласился на этот план, который получил название Desert One, однако операция была провалена, что стало одной из причин того, что Картер проиграл выборы Рональду Рейгану в 1980 году.



Когда советские войска вторглись в Афганистан, Бжезинский решительно поддержал вооружение афганского восстания в ответ.

После начала украинско-российского конфликта в 2014 году Бжезинский высказывался в поддержку территориальной целостности Украины, за предоставление США военной помощи Украине и европейский курс развития страны.