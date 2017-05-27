Сын Газманова споет в Евпатории

Сын известного российского певца Олега Газманова Родион 12 июня выступит в Евпатории. Об этом сообщает сайт подконтрольной России администрации города со ссылкой на оргкомитет музыкального проекта «Крым – Россия. Навсегда!».



По информации оргкомитета, выступление Родиона Газманова запланировано в рамках Дня России. Он, в частности, намерен исполнить песню «Крылатая Россия» вместе с воспитанниками студии эстрадного вокала «ДИЕЗ» под руководством солистки Крымской государственной филармонии Сусанны Мельваповой.



«Родион Газманов хорошо известен поклонникам не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией. Исполнитель горячо приветствовал воссоединение Крыма и России. Поэтому Родион воспринимает свой визит на полуостров не только как творческую командировку. Для певца это и возможность поделиться с крымчанами своими теплыми дружескими чувствами», – говорится в сообщении.

«Когда я узнал, что планируются гастроли в Крым, я был в полном восторге. Еще бы! Лучшие воспоминания детства – это как раз Крым: я трижды был в «Артеке» на сменах и бесчисленное количество раз просто приезжал в гости. У меня множество друзей по всему крымскому побережью, и я очень надеюсь со всеми встретиться!», – цитируют Родина Газманова в оргкомитете.

Посмотреть выступление Газманова горожане смогут бесплатно.