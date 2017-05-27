Зять Трампа обсуждал создание секретного канала связи с Кремлем – СМИ

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер после выборов предлагал создать канал для секретной связи между командой Трампа и Кремлем. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на The Washington Post, который, в свою очередь, приводит слова американских чиновников.



Такое предложение Кушнер, по данным издания, обсуждал на встрече с послом России в США Сергеем Кисляком 1 или 2 декабря 2016 года в Нью-Йорке. Речь шла о возможности использования российских дипломатических средств в США для такой связи, пишет издание. На встрече также присутствовал Майкл Флинн, который затем стал первым советником по национальной безопасности Дональда Трампа, а еще позже ушел в отставку из-за обвинений в связях с Россией.

Reuters тоже со ссылкой на анонимных чиновников подтверждает, что Кушнер, Кисляк и Флинн обсуждали создание секретного канала связи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщала ранее Радіо Свобода, ФБР уже проверяет Джареда Кушнера в связи с встречей с российским послом Сергеем Кисляком и главой российского государственного «Внешэкономбанка» в декабре 2016 года. Внимание ФБР к Кушнеру, который является старшим советником Трампа и женат на его дочери Иванке, не означает, что следователи подозревают его в совершении преступления или намерены его обвинить, сообщают СМИ.

ФБР, несколько комитетов Конгресса и специальный советник, назначенный Министерством юстиции, исследуют заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и возможные связи между командой Трампа и Россией. Кушнер – единственный действующий чиновник Белого дома, действия которого детально анализируют.