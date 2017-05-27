Крымчан набирают в российскую армию по объявлениям

Руководители крымских военкоматов активно призывают местных жителей к контрактной службе в рядах Вооруженных сил России, несмотря на резолюцию ООН, которая запрещает это делать.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для призывов крымчан в российскую армию используются местные СМИ и Центры занятости. Одно из таких объявлений размещено в газете «Сельская новь» за подписью военного комиссара Белогорского района Юрия Камышенко.

«В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать выбор будущей профессии. Если вы желаете приобрести профессию военного, поступление в военные училища и по окончании получение офицерского звания – оптимальный вариант достижения цели», – говорится в объявлении.

Кроме того, с 1 апреля в Крыму стартовал весенний призыв в российскую армию, который продлится до 15 июля.

Ранее третьим комитетом ООН была принята резолюция, принятая, запрещает России призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Данной резолюцией ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».