В Москве будут митинговать против сноса многоэтажек в центре города

В Москве в субботу, 27 мая, пройдет митинг против программы по реновации, в рамках которой городские власти планируют снести несколько тысяч пятиэтажных домов, расселив их жильцов.

Как сообщает Радио Свобода, акция «За права москвичей» согласована с мэрией и должна состояться на Суворовской площади.

Изначально организаторы рассчитывали, что на митинг выйдет до пяти тысяч человек, но департамент безопасности Москвы ограничил допустимую численность участников акции полутора тысячами.

14 мая в Москве прошел многотысячный митинг против реновации, на котором жители города выразили недоверие мэру Москвы Сергею Собянину. Участники акции также приняли резолюцию с требованием к властям отклонить законопроект о сносе старых домов как нарушающий конституционное право на частную собственность.

19 мая депутаты всех четырех фракций Госдумы подготовили поправки к законопроекту о реновации, которые дали право любому жильцу расселяемого дома оспорить как само решение о сносе, так и размер компенсации за жилплощадь. Текст поправок опубликован не был.