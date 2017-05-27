В Севастополе горел торговый центр

В Севастополе, 27 мая, горел торговый центр «Апельсин», расположенный в Гагаринском районе города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России управления МЧС в Севастополе.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре было получено рано утром, в субботу, 27 мая.

«Горели деревянные поддоны, которые находились на площадке разгрузочной рампы, вблизи с торговым комплексом. Пожар достиг 30 кв. метров. Из-за того, что деревянные коробки были заставлены прямо до самого верха, огонь быстро перекинулся на вентиляционный канал, пошло горение обшивки ближайшего внутреннего помещения здания», – говорится в сообщении.



По информации пресс-службы, для ликвидации пожара сотрудники МЧС подали стволы на тушения с двух сторон: со стороны улицы и с внутреннего помещения. Параллельно звеньями газодымозащитной службы была проверена разведка помещений на наличие людей в задымленном здании.

В итоге пожар удалось локализовать. Огонь не распространился по помещениям, и крупного пожара в торговом комплексе удалось избежать, отмечают в пресс-службе.

