За год в Украину не впустили 29 тысяч человек – Госпогранслужба

В течение года, начиная с 28 мая 2016 года, государственную границу Украины и линию размежевания с аннексированным Крымом пересекли более 89 миллионов человек. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом более чем 29 тысячам людей было отказано в пропуске. Задержаны были 2,5 тысячи человек, которые пытались пересечь границу нелегально.

«Кроме того, на границе были выявлены и изъяты 760 единиц оружия, почти 14 тысяч боеприпасов, 17 килограммов взрывчатки, 210 килограммов наркотических и психотропных веществ. Прекращено незаконное перемещение товаров на сумму 760 миллионов гривен, при этом наиболее распространенной осталась контрабанда сигарет (задержаны более 6,2 миллионов пачек табачных изделий)», – отмечают украинские пограничники.



Как ранее сообщал глава ведомства Виктор Назаренко, в прошлом году въезд в Украину был запрещен 5,4 тысячам иностранцев, из них более 1,2 тысячи – граждане России.



В этом году общее количество запретов на въезд достигло 2,5 тысяч, из них 616 вынесены в отношении граждан России.

Одними из последних россиян, которых не впустили в Украину, стали телеведущая Екатерина Варнава, актриса Елена Яковлева и певицы Лолита Милявская и Юлия Самойлова.