В Севастополе массово протестуют против проекта генплана Овсянникова

В Севастополе в субботу, 27 мая, состоялась массовая акция протеста против проекта нового генплана города. Как передает корреспондент Крым.Реалии, в митинге приняли участие около 1 тысячи человек.



Они выразили несогласие с проектом генплана, который был предложен главой подконтрольного России правительства города Дмитрием Овсянниковым.



Документом предусмотрено перевести земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.



Организаторы митинга намерены собирать подписи севастопольцев под петицией к президенту России Владимиру Путину против проекта генплана города.



Подробнее о митинге, а также видео с него читайте и смотрите на сайте Крым.Реалии в ближайшее время.