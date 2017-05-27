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В Севастополе массово протестуют против проекта генплана Овсянникова

Митинг в Севастополе против проекта генплана города 27 мая 2017 года

В Севастополе в субботу, 27 мая, состоялась массовая акция протеста против проекта нового генплана города. Как передает корреспондент Крым.Реалии, в митинге приняли участие около 1 тысячи человек.

Они выразили несогласие с проектом генплана, который был предложен главой подконтрольного России правительства города Дмитрием Овсянниковым.

Документом предусмотрено перевести земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

Митинг в Севастополе против проекта генплана города 27 мая 2017 года
Митинг в Севастополе против проекта генплана города 27 мая 2017 года


Организаторы митинга намерены собирать подписи севастопольцев под петицией к президенту России Владимиру Путину против проекта генплана города.

Подробнее о митинге, а также видео с него читайте и смотрите на сайте Крым.Реалии в ближайшее время.

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