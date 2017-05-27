Теракт в Афганистане: погибли 18 человек

В первый день священного для мусульман месяца Рамадан террорист-смертник совершил взрыв в восточной части афганского города Хост. Погибли 18 человек, ранены шестеро, в том числе дети.

Как сообщает Радіо Свобода, смертник подорвал заминированный автомобиль около 8:30 часов утра по местному времени возле футбольного стадиона недалеко от военной базы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за совершенное.

23 мая на юге Афганистана 10 солдат погибли во время нападения на военную базу в провинции Кандагар.

В последние недели в Афганистане активизировались боевики из группировки «Талибан» и других групп.

Силы безопасности Афганистана, которые на протяжении 16 лет воюют с боевиками экстремистской группировки «Талибан», устранены от власти вследствие вторжения коалиции под руководством США после терактов 11 сентября 2001 года.

В США рассматривают вопрос об увеличении числа своих военных советников в Афганистане с трех до пяти тысяч.