Крымские корабли лидируют на Черноморском флоте по учебным милям – Минобороны России

Корабли подконтрольной России Крымской военно-морской базы за время зимнего периода обучения прошли более 83 тысяч морских миль. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, по этому показателю корабельное объединение Крымской военно-морской базы является лидирующим на Черноморском флоте.

«Более 10 кораблей объединения совершили дальние походы в Средиземное море, причем некоторые из них действовали в составе постоянного соединения ВМФ в этом регионе неоднократно», – говорится в сообщении.

Лучшей среди частей объединения по итогам зимнего периода обучения признана бригада ракетных катеров, на втором месте – бригада кораблей охраны водного района, на третьей позиции – бригада десантных кораблей.