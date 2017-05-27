В Симферополе будут крутить педали в поддержку российского велодвижения

В Симферополе 28 мая стартует велопарад в рамках всероссийского единого велодня.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, мероприятие направлено на популяризацию велосипеда как средства активного отдыха и призвано мотивировать симферопольцев к здоровому образу жизни.



Сбор участников состоится на площади Ленина. Маршрут велопробега будет пролегать через площади Советскую и Куйбышева, улицы Киевскую и площадь Московскую, улицу Кечкеметскую, проспект Победы, улицу Лермонтова, площадь Веры Роик, улицы Троллейбусную и Толстого. Финиширует велопробег в парке Гагарина.

«Велопарад – это не спортивная гонка, никакого соревнования скоростей не предполагается», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, начиная с этого года, велопарад объявлен общероссийским мероприятием, которое ежегодно будет проходить каждое последнее воскресенье мая в поддержку велодвижения.