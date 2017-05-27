Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на Buzzfeed из-за «досье на Трампа»

Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на онлайн-издание BuzzFeed. Иск о защите чести касается материала о вмешательстве России в американские выборы, сообщает Радио Свобода.

В материале утверждалось, что у российских спецслужб якобы есть компромат на американского президента Дональда Трампа.

Совладельцы «Альфа-банка» сочли клеветой сообщение о том, что они выполняли поручения президента России Владимира Путина с целью повлиять на исход выборов в США. Акционеры банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обвиняют BuzzFeed в дискредитации и требуют от журналистов компенсации.

Ранее в BuzzFeed признали, что данные в статье не были проверены. В издании считают, что американцы должны были составить собственное мнение об обвинениях в адрес Трампа. Именно эту статью президент США назвал «фейк-ньюз».

Новостные агентства и американская разведка не смогли подтвердить опубликованную информацию. Российские власти также опровергли подлинность компромата.