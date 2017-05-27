В Симферополе начали продавать сувениры со скандальным логотипом Крыма

В Симферополе презентовали коллекцию брендовой сувенирной продукции с туристическим логотипом «Я. Крым – точка притяжения».

Как сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма, в ходе презентации был представлен большой ассортимент сувенирной продукции и одежды, разработкой которой занималась фирма «Форвард».



Также представлены рюкзаки, кружки, мягкие игрушки, настенные часы, магниты, блокноты, фоторамки, статуэтки, чехлы для телефонов и планшетов, а также подушки, свечи, полотенца, папки и прочее.



По словам министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, пока такую сувенирную продукцию можно приобрести только в одном магазине Симферополя.

«Сегодня уже в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте приступили к использованию логотипа, также его начали применять туристические компании и средства размещения. Кроме того, в министерство обратилась автотранспортная компания, которая хочет забрендировать свои автобусы и компания, занимающаяся бескаркасной мебелью для пляжей. Мы планируем, что на линейке крымской косметики для SPA-процедур, которую будут применять в наших средствах размещения, будет нанесен логотип Крыма», – говорит он.

По информации пресс-службы, в ближайшее время магазины с брендовыми сувенирами откроются и в других регионах полуострова.



В декабре 2016 года в Симферополе презентовали новый логотип Крыма. Как сообщил Сергей Стрельбицкий, его создание обошлось в 1 миллион рублей.

Этот логотип сразу же оказался в центре скандала. Фотоблогер Сергей Анашкевич обвинил его создателей в использовании своих работ без разрешения и указания авторства.

В Союзе дизайнеров России оценили уровень мастерства в создании логотипа невысоким и заявили, что не имеют отношения к нему.

Создательница крымского логотипа – глава Союза дизайнеров Крыма Ольга Степанова с критикой не согласна и назвала своих критиков «неадекватными фриками».