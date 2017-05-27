В лондонских аэропортах задерживают десятки рейсов

В Великобритании десятки авиарейсов задержаны в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик из-за падения компьютерных сетей.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, задержки касаются внутренних полетов.

В субботу, 27 мая, поступило сообщение, что в воздух по тревоге подняты истребители британских ВВС с базы в Шотландии.

Ранее в субботу премьер-министр Тереза Мэй объявила о снижении уровня террористической угрозы с «критического» до «серьезного».

Повышенные меры безопасности были введены после теракта в Манчестере, где при взрыве, совершённом смертником 22 мая, погибли 22 человека, более 60 были ранены. В ходе расследования задержаны 11 человек.

Полиция подозревает их в принадлежности к экстремистской группировке, которая организовала взрыв на концертной арене в Манчестере.