G7 готова в случае необходимости ввести новые санкции против России - решение саммита

Лидеры «Группы семи» (G7) выразили готовность ввести новые санкции в отношении России, если она, как и раньше, не будет выполнять своих обязательств в отношении Украины. Об этом, как сообщает Радіо Свобода, говорится в финальном коммюнике саммита, продолжавшегося последние два дня в городе Таормина в итальянской Сицилиии.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран «Группы семи» сохранить санкции против России из-за ее агрессии в Украине, заявив, что с момента последнего саммита G7 в Японии мир «не увидел ничего, что оправдало бы изменение политики санкций в отношении России».

Президент Украины Петр Порошенко во второй день саммита призвал лидеров G7 «не дать Москве никаких шансов на продолжение своей агрессивной политики по отношению к Украине».

С 2014 году ЕС и США ввели санкции против России за аннексию Крыма и действия Москвы на востоке Украины, где в результате конфликта между поддерживаемыми Россией боевиками и украинскими правительственными войсками, по данным ООН, погибли более 9,9 тысячи человек.