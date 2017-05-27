Musafir vaqtı: Развитие индустрии красоты в Украине

В эфире передачи «Musafir vaqtı» 27 мая говорят о прекрасном, а точнее об индустрии красоты.

В гостях визажист Лемара Ахбаева. Она расскажет о бурном развитии индустрии красоты. О том, что сейчас красиво и модно. Как нужно ухаживать за лицом в летний период и что может привести к старению кожи.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.