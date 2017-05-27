Глава Меджлиса поздравил мусульман Украины с началом Рамазана

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подздравил мусульман Украины с началом месяца Рамазан. Поздравление он разместил на своей странице в Facebook.

«Желаю всем гражданам Украины, которые исповедуют Ислам, выполнения объявляемых ими намерений, соблюдения телесного и духовного поста, расширения круга людей для спокойного и доброжелательного общения», – заявил глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что в этот месяц «будет молиться об освобождении исторической Родины крымскотатарского народа от российских оккупантов» и восстановления территориальной целостности Украины.

Месяц Рамадан (Рамазан) – это важный и самый почетный месяц-праздник для всех мусульман.

По окончании Рамадана мусульмане празднуют Ораза-байрам. В этот день приверженцы ислама совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.