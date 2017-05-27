В Массандре в ДТП погибли женщина и двухлетний ребенок

В поселке Массандра 27 мая в результате ДТП с участием КамАЗа погибли женщина и двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

«По предварительной информации водитель КамАЗа не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия: пострадало 4 человека, из них женщина с двухлетним ребёнком получили травмы, несовместимые с жизнью. Остальные пострадавшие: четырехлетняя девочка и водитель, направлены в Ливадийскую больницу», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило в службу спасения в 10:39. Происшествие случилось в районе пересечения улиц Южнобережного шоссе и Свердлова поселка Массандра.

На место ДТП были направлены сотрудники служб экстренного реагирования: силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Крым – 14 человек личного состава и 4 единица специализированной техники, а также экипажи ГИБДД, МВД России, скорой медицинской помощи и представители российской администрации Ялты.