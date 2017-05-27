В Сочи освятили круизный лагерь, который готовят к отправке в Крым

В Сочи 27 мая состоялась торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир», который с июня должен совершать рейсы в Крым. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Росморпорт».

«Чин «Освящения корабля» возглавил секретарь Екатеринодарской и Кубанской епархии протоирей Илия Быстров в сослужении благочинных Сочинского, Адлерского и Лазаревского церковных округов и духовенства г.Сочи. По завершении молебна священнослужители окропили святой водой все помещения 9-палубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку, камбуз и др», – говорится в сообщение.

По информации «Росморпорта», протоирей Илия Быстров благословил судно и его команду иконами святого Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей, и святого Владимира равноапостольного, чье имя носит судно. Иконы останутся на судне. «Росморпорт» надеется, что они будут оберегать и защищать пассажиров лайнера и экипаж от ненастий и бурных стихий.

Бронирование круизов на лайнер «Князь Владимир» стартовало в начале апреля. Ожидается, что он будет курсировать по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Планируется, что первый регулярный рейс начнется 11 июня.