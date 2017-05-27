Группу «Иванушки International» не впустили в Украину из-за посещения Крыма

Участников группы «Иванушки International» не пропустили на территорию Украины и обвинили в незаконном въезде в Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«На основании действующего законодательства было принято решение о непропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года», – заявил Слободян.

Представитель Госпогранслужбы уточнил, что четыре участника группы, которые являются гражданами России, прибыли в Киев 24 мая. Они прилетели в украинскую столицу из Астаны. По информации Слободяна, узнав о запрете на въезд, участники группы отправились в Москву.

Сами «Иванушки» заявили, что им необоснованно запретили въезд в Украину, поскольку в Крыму они после 2013 года не выступали.

«Искренне огорчены! Потому что группа «Иванушки International» с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине», – заявил солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в Крыму из их группы был только один участник – Кирилл Андреев. Григорьев-Аполлонов утверждает, что его коллега посещал полуостров с сольной программой и не ставил в известность группу «Иванушки».

В соответствии с украинским законодательством, въезжать на территорию аннексированного Крыма можно только через официальные пункты пропуска, расположенные на административной границе с Херсонской областью.

Попадание в Крым другими способами считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 204.2 КоАП. Оно карается штрафом либо арестом до 15 суток.