«Иванушки International» надеются, что Украина пересмотрит им запрет на въезд

Группа «Иванушки International», которую не пустили в Украину 24 мая, надеется, что Киев пересмотрит свое решение, поскольку они не выступали в Крыму. Об этом заявил солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью «Комсомольской правде».

«Очень надеюсь, что они сами его изменят. И, конечно же, будем оспаривать... Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое», – заявил музыкант.

Григорьев-Аполлонов сообщил, что в Киеве «Иванушки» собирались выступить на Дне рождения девушки, которая является их фанаткой с 10 лет.

27 мая Госпогранслужба Украины заявила, что запретила въезд в страну участникам группы «Иванушки International» на 3 года. Представитель ведомтсва Олег Слободян сказал, что основанием для запрета стало незаконное посещение музыкантами Крыма.