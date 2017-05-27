Спасатели эвакуировали машину, застявшую в Крымских горах

Спасатели 26 мая эвакуировали машину с двумя севастопольцами, застрявшую в Крымских горах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения «КРЫМ-СПАС».

«По итогам двухчасовых поисковых работ в 19:35 спасатели обнаружили пострадавших в районе горы Дорт-Тепе и приступили к спасательным работам. Посредством автомобильной лебедки спасатели извлекли автомобиль из мокрого грунта и сопроводили пострадавших в с. Синапное. Туристы в медицинской помощи не нуждались», – говорится в сообщении.

Пресс-служба учреждения уточнила, что машина с туристами застряла в горах Бахчисарайского района возле Загорского водохранилища. В автомобиле находились два человека: мужчина 1967 г.р. и женщина 1973 г.р.

По информации крымского управления МЧС России, на прошлых выходных спасатели «КРЫМ-СПАС» эвакуировали 8 человек, застрявших на автомобилях в горно-лесной местности. С начала текущего года спасателями «КРЫМ-СПАС» осуществлено 86 выездов для оказания помощи в горно-лесной зоне Крыма, в результате которых было спасено 126 человек.